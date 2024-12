Sci di fondo oggi in tv, Sprint Davos 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Coppa del Mondo di sci di fondo in prosecuzione a Davos, in Svizzera, dove dopo le team sprint di ieri è la sprint a tecnica libera che fa capolino nel pomeriggio che va verso la sera in terra elvetica. E gli argomenti italiani qui sono tanti.

E portano il nome soprattutto di Federico Pellegrino, l’uomo che sostanzialmente regge da solo (ad oggi) le sorti dell’intera disciplina nel Bel Paese. Quattro le sue vittorie qui, l’ultima delle quali nel 2022, ma appare evidente che quest’oggi sia complicatissimo contro Johannes Hoesflot Klaebo che migliora il proprio concetto di dominio di anno in anno. Proveranno a farsi ben valere le donne.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Davos con le sprint a tecnica libera. Sarà possibile seguire le fasi finali su Eurosport 1. Diretta streaming integrale su Discovery+, delle sole fasi finali SkyGo, DAZN e RaiPlay Sport 1. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO DAVOS 2024 OGGI

Sabato 14 dicembre

Ore 14:45 Qualificazioni Sprint TL femminile e maschile

Ore 17:15 Fasi Finali Sprint TL femminile e maschile – Diretta tv su Eurosport 1

