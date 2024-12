Sci di fondo oggi in tv: orari Sprint tl Lillehammer 2024, programma, streaming, startlist

Si gareggia in velocità a Lillehammer quest’oggi: è tempo delle gare sprint a tecnica libera per la prima volta nella stagione d Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025, e tutte le prospettive portano all’attesa di scoprire che Klaebo ci sarà nel sabato norvegese.

Non se ne può far mistero: il fuoriclasse padrone di casa è il favorito naturale, ma arriva da qualche problema d’influenza che non lo ha aiutato e, anzi, lo ha portato a saltare la 10 km di ieri. Federico Pellegrino proverà a esserne avversario, ed è uno dei pochissimi a poterlo fare concretamente. Tra le donne in casa Italia ci sarà la sola Nicole Monsorno a tentare di tenere alto il tricolore, per quanto si tratti di una prospettiva complicata date le star presenti.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Lillehammer. Sarà possibile seguire le gare odierne in diretta tv su Eurosport 1 (tutto) e RaiSport (solo fasi finali). Diretta streaming su Discovery+, SkyGo, DAZN (tutto) e RaiPlay (solo fasi finali). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Coppa del Mondo di sci di fondo su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2024 OGGI

Venerdì 6 dicembre

Ore 9:30 Qualificazioni Sprint TL – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 11:30 Fasi finali Sprint TL – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (tutto), RaiSport (solo fasi finali)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN (tutto), RaiPlay (solo fasi finali)

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST FEMMINILE

1 WENG Lotta Udnes NOR

2 KREHL Sofie GER

3 NIEMELA Hilla FIN

4 FAEHNDRICH Nadine SUI

5 WENG Tiril Udnes NOR

6 SUNDLING Jonna SWE

7 QUINTIN Lena FRA

8 MONSORNO Nicole ITA

9 JANATOVA Katerina CZE

10 JOENSUU Jasmi FIN

11 KAHARA Jasmin FIN

12 HAGSTROEM Johanna SWE

13 MELLING Maria Hartz U23 NOR

14 MYHRE Julie NOR

15 ILAR Moa SWE

16 SAARI Amanda FIN

17 KERN Julia USA

18 GIMMLER Laura GER

19 NISKANEN Kerttu FIN

20 CARL Victoria GER

21 MYHRVOLD Mathilde NOR

22 BRENNAN Rosie USA

23 LUNDGREN Moa SWE

24 AMUNDSEN Hedda Oestberg NOR

25 SKISTAD Kristine Stavaas NOR

26 RYDZEK Coletta GER

27 RIBOM Emma SWE

28 LYLYNPERA Katri FIN

29 DIGGINS Jessie USA

30 STENSETH Ane Appelkvist NOR

31 STEINER Desiree SUI

32 FINK Pia GER

33 WEBER Anja SUI

34 ROSENBERG Maerta U23 SWE

35 ANTOSOVA Barbora CZE

36 GAL Melissa FRA

37 KECK Lena GER

38 ROFSTAD Hanne Wilberg NOR

39 BIANCO Erin USA

40 KAELIN Nadja SUI

41 AABREKK Ingrid Bergene U23 NOR

42 VEYRE Maelle U23 FRA

43 JORTBERG Lauren USA

44 GAGNON Liliane U23 CAN

45 OUS Amalie Haakonsen NOR

46 SONNESYN Alayna USA

47 KAASIKU Kaidy EST

48 SCHMIDT Sonjaa U23 CAN

49 JOHNSEN Elena Rise NOR

50 ANDERSON Renae USA

51 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

52 KAASIKU Keidy EST

53 BREWSTER Haley U23 USA

54 TUUL Teesi EST

55 RYAZHKO Darya KAZ

56 LIE Ellen Soehol AUS

57 DOLCI Flora FRA

58 UREVC Eva SLO

59 MARCISZ Izabela POL

60 AUZINA Kitija LAT

61 SHURYGA Angelina KAZ

62 HONDA Chika U23 JPN

63 KOBAYASHI Chika JPN

64 HAN Dasom KOR

STARTLIST MASCHILE

1 CYR Antoine CAN

2 ANGER Edvin U23 SWE

3 SCHELY Theo FRA

4 NORTHUG Even NOR

5 CERNY Ondrej CZE

6 MOILANEN Niilo FIN

7 STOELBEN Jan GER

8 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

9 HAEGGSTROEM Johan SWE

10 DANIELSSON Emil SWE

11 HELLWEGER Michael ITA

12 MOSER Benjamin AUT

13 EVENSEN Ansgar NOR

14 GROND Valerio SUI

15 JAY Renaud FRA

16 RIEBLI Janik YC SUI

17 JOUVE Richard FRA

18 VIKE Oskar Opstad U23 NOR

19 CHAPPAZ Jules FRA

20 GRATE Marcus SWE

21 JENSSEN Matz William NOR

22 STERN Nejc U23 SLO

23 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

24 VALNES Erik NOR

25 MAKI Joni FIN

26 VUORINEN Lauri FIN

27 SCHOONMAKER James Clinton USA

28 LIEKARI Emil FIN

29 OGDEN Ben USA

30 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

31 CHANAVAT Lucas FRA

32 PELLEGRINO Federico ITA

33 SVENSSON Oskar SWE

34 SCHUMACHER Gus USA

35 BOLGER Kevin USA

36 BARP Elia U23 ITA

37 KETTERSON Zak USA

38 WANG Qiang CHN

39 CLUGNET James GBR

40 WIIG Sivert NOR

41 SOSSAU Anian GER

42 SELLER Ludek CZE

43 PUEYO Jaume ESP

44 HOLMBOE Aleksander Elde U23 NOR

45 McKEEVER Xavier U23 CAN

46 GRAZ Davide ITA

47 GRALL-JOHNSON Pierre CAN

48 KASTNER Marius U23 GER

49 STAREGA Maciej POL

50 SIMENC Miha SLO

51 BOURDIN Remi FRA

52 KILP Marko EST

53 YOUNG Andrew GBR

54 RANTALA Eero U23 FIN

55 HAABREKKE Magnus Oeyaas NOR

56 DAPRA’ Simone ITA

57 BURY Kamil POL

58 EARNHART Michael U23 USA

59 HIMMA Martin EST

60 VERMEULEN Mika AUT

61 HOLMBOE Nikolai Elde U23 NOR

62 YOUNG Jack U23 USA

63 GRAHN Anton U23 SWE

64 MASSON Sasha U23 CAN

65 MATASSOV Svyatoslav YC KAZ

66 TUZ Jiri U23 CZE

67 De FABIANI Francesco ITA

68 GROS Anze U23 SLO

69 VIK Lars Young AUS

70 SELLES GASCH Bernat U23 ESP

71 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

72 KLIMIN Olzhas KAZ

73 DOERKS Jan-Friedrich GER

74 de CAMPO Seve AUS

75 DEYANOV Simeon BUL

76 SAULITIS Niks LAT

77 KOVALYOV Vladislav KAZ

78 WALKER-BROOSE Bentley AUS

79 GLEDHILL Gabriel U23 GBR

80 LISOHOR Oleksandr U23 UKR

81 NURSBEKOV Yernar U23 KAZ

82 ENDRESTAD Sebastian CHI

83 FODSTAD Fredrik COL

84 YAMASHITA Haruki JPN

85 LEE Joon-Seo U23 KOR

86 KONYA Adam HUN

87 BUKI Adam HUN