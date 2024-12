Sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start Ruka 2024: programma, calendario, streaming

Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 in chiusura per quanto riguarda il programma a Ruka. Oggi vanno in scena le due 20 km con partenza di massa in terra finlandese, a conclusione di una settimana in cui di indicazioni ce ne sono state a valanga.

Innanzitutto, in gare distance è chiaro che la questione avrà molto di svedese in campo femminile, Johaug permettendo. Tra gli uomini, invece, ci riprova Iivo Niskanen, anche se la questione Klaebo è sempre all’ordine del giorno, e ancor più dopo che la sprint di ieri è stata emblematica sotto tutti i punti di vista. Per l’Italia semplicemente la ricerca di buone sensazioni in vista di giorni, e tempi, migliori.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continua oggi a Ruka con le 20 km Mass Start. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUKA 2024 OGGI

Domenica 1° dicembre

Ore 9:30 20 km Mass Start TL maschile – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 11:25 20 km Mass Start TL femminile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay 1, Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport