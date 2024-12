Sci di fondo, Elia Barp: “Pronto per il Tour de Ski, top della forma ai Mondiali. Curioso per lo skiathlon”

Elia Barp si prepara per il Tour de Ski, l’evento a tappe di sci di fondo che incomincerà sabato 28 dicembre con la sprint in tecnica libera a Dobbiaco (qualificazioni alle ore 12.00, tabellone finale alle ore 14.30). L’azzurro spera di fare bella figura sulle nevi italiane, dopo essersi distinto in questa manifestazione dodici mesi fa, quando concluse al 34mo posto in classifica generale.

Il nostro portacolori si è proiettato verso l’appuntamento ai microfoni di OA Sport: “È un bel momento. L’anno scorso il Tour de Ski è stata la chiave della mia stagione perché dopo ho fatto i risultati migliori della mia carriera, sono pronto ad affrontarlo e poi vedremo come andrà. La stagione è stata programmata per essere al top a fine febbraio, ai Mondiali. Mi aspettavo di partire più forte, ma abbiamo avuto un po’ di problemi tecnici con i materiali e non sono riuscito a fare le migliori gare. Mi sembra di essere stato sempre in meglio e speriamo che il Tour de Ski mi mandi ancora una volta”.

L’azzurro ha poi proseguito: “Ho in programma di arrivare fino in fondo al Tour de Ski. Domani l’obiettivo è raggiungere la qualificazione, poi quello che verrà verrà: ogni gara è a sé, una volta passata la qualificazione posso avere buone chance di raggiungere la finale. Per le distance penso che la mass e l’inseguimento possono essere delle belle gare, sono curioso di fare lo skiathlon e di fare una bella gara perché è un format olimpico e dobbiamo fare una bella gara. La 3-Cime sarà dura, con un giro unico è sempre te stesso ed è un grosso punto interrogativo“.