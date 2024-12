Sci alpino, prosegue la catena di infortuni dell’Italia: Beatrice Sola costretta a fermarsi

Un altro infortunio è arrivato nella squadra italiana di sci alpino. Dopo quanto accaduto a Tommaso Sala e a Teresa Runggaldier, facendo alcune citazioni, anche la stagione di Beatrice Sola termina qui. La giovane sciatrice tricolore, classe 2003, si è gravemente infortunata in allenamento sulle nevi in Val di Fassa: l’azzurra si è procurata la rottura del menisco e del legamento crociato del ginocchio destro.

Ad annunciarlo è stata lei stessa sui propri canali social: “In una curva ti devi passare davanti una stagione ricca di obiettivi e sogni che dovranno aspettare un po’ di più. Un nuovo percorso mi aspetta: lo inizio con lo stesso sorriso, determinazione e passione con cui sono partita ieri mattina dall’hotel. E ovviamente farò un super tifo alle mie chicas!“.

Un peccato per l’atleta nostrana che aveva ottenuto i suoi primi punti in Coppa del Mondo nello slalom di alcune settimane fa a Gurgl (Austria), dove era giunta ventunesima. Sfuma quindi la possibilità di salire di livello e soprattutto di presentarsi ai Mondiali di Saalbach (4-16 febbraio) con la voglia di fare ulteriori step in avanti. Lei, vittoriosa del bronzo in slalom nei Mondiali giovanili a Sankt Anton am Arlberg del 2023, stava cercando di lavorare sui particolari della propria sciata per essere sempre più all’altezza in una specialità complicata come quella tra i pali stretti.

La Fisi ha puntualizzato che la 21enne trentina è stata sottoposta ad accertamenti clinici dal Presidente della Commissione Medica FISI Andrea Panzeri presso la clinica La Madonnina di Milano, che hanno confermato la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verrà operata e successivamente verrà stabilito il percorso di recupero.