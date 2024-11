Sci alpino, la Coppa del Mondo vola negli USA: le convocate dell’Italia per Killington, torna Brignone

Dopo le prime tre tappe in Europa tra Soelden, Levi e Gurgl, la Coppa del Mondo di sci alpino volerà negli Stati Uniti d’America. Le donne saranno protagoniste a Killington con il gigante di sabato 30 novembre e lo slalom di domenica 1° dicembre (prima manche alle ore 16.00 e seconda alle ore 19.00, per entambi gli eventi), per poi trasferirsi a Mont Tremblant (Canada) per i due giganti del 7-8 dicembre e tornare negli USA per le gare veloci (discesa libera e superG) di Beaver Creek (14-15 dicembre).

Federica Brignone tornerà in azione proprio a Killington, desiderosa di brillare nel secondo gigante della stagione dopo aver vinto il primo appuntamento tra le porte larghe (a Soelden, a fine ottobre). La fuoriclasse valdostana si è già imposta in questa località nel 2018 e nel 2019 concluse in seconda posizione alle spalle di Marta Bassino, a sua volta seconda nel 2022 e pronta a inseguire un nuovo risultato di lusso dopo la poco brillante prestazione fornita nella prova d’apertura in Austria.

Le due veterane guideranno l’Italia nel primo appuntamento di questa trasferta nordamericana, affiancate da Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. Nello slalom del giorno successivo rivedremo all’opera Della Mea e Collomb insieme a Marta Rossetti, Martina Peterlini e Beatrice Sola. Ricordiamo che gli uomini non saranno impegnati sulla neve in questo fine settimana.

CONVOCATE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO A KILLINGTON

GIGANTE: Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb.

SLALOM: Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Beatrice Sola.