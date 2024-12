Sci alpino, primo podio in Coppa Europa per Benjamin Jacques Alliod. Wieser vince il superG a Santa Caterina

L’Italia porta bene a Vincent Wieser. L’austriaco ha conquistato il terzo successo della carriera in Coppa Europa (gli altri due sempre sul territorio italiano), trionfando nel superG di Santa Caterina Valfurva. Austria che firma la doppietta, visto che al secondo posto si è classificato Felix Hacker, staccato di 17 centesimi dal connazionale.

C’è gioia anche per l’Italia grazie a Benjamin Jacques Alliod, che conclude al terzo posto a 18 centesimi dal vincitore. Per l’azzurro ci sono tanti rimpianti per aver perso oltre tre decimi nell’ultimo tratto. Si tratta del primo podio in carriera in Coppa Europa per Alliod, sicuramente un risultato che può far ben sperare in vista degli impegni in Coppa del Mondo delle prossime settimane.

Quarto lo svizzero Dominic Ott (+0.37), che ha preceduto il compagno di squadra Alexis Monney (+0.39). Sesta posizione per l’austriaco Stefan Rieser (+0.42) davanti ad un altro svizzero, Marco Kohler (+0.44). Ottavo e nono i francesi Florian Loriot (+0.48) e Leo Ducros (+0.56), mentre completa la Top-10 lo svizzero Livio Hiltbrand (+0.58).

Dodicesimo Emanuele Buzzi, staccato di 68 centesimi dalla vetta. Dietro di lui in tredicesima posizione a pari merito ci sono Nicolò Molteni e Gregorio Bernardi (+0.72). Luca Taranzano (+0.83) è quindicesimo, mentre è diciannovesimo Max Perathoner (+0.94), che ieri ha chiuso secondo in discesa.