Sci alpino, Lara Gut-Behrami naturale favorita per il bis in Coppa del Mondo. Shiffrin ai box, Brignone e Goggia mine vaganti

Con l’inizio anche delle gare veloci, la lotta per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino è entrata nel vivo. L’infortunio di Mikaela Shiffrin a Killington ha chiaramente ribaltato le gerarchie, con Lara Gut-Behrami che adesso è la naturale favorita per andare a ciaccia del bis dopo il trionfo della passata stagione. Anche in casa Italia si sogna con Federica Brignone e Sofia Goggia che possono provare ad essere della partita per la vittoria finale.

Shiffrin è ancora ferma ai box ed è appena stata operata all’addome, con il suo rientro alle gare che slitta così al 2025. Un’assenza prolungata che ovviamente andrà ad incidere sulla stagione dell’americana, che potrebbe a questo punto decidere di puntare solamente ai Mondiali, abbandonando completamente ogni possibilità di lottare per la Coppa del Mondo e gestendo al meglio il ritorno in vista della rassegna iridata.

Come detto Lara Gut-Behrami sembra essere la principale favorita. La svizzera è ultra competitiva in tre discipline (gigante, superG e discesa) con la possibilità davvero di fare tantissimi punti. Anche nell’ultimo fine settimana a Beaver Creek, Gut-Behrami non ha vinto ma ha saputo piazzarsi per due volte sul podio ed ottenere tanti punti.

Sulla carta anche Federica Brignone ha tre specialità in cui conquistare punti, anche se in discesa non sembra avere la competitività e la continuità che ha invece una Gut-Behrami. Al momento sulla stagione della valdostana pesa tantissimo lo zero di Beaver Creek e anche la cancellazione dei due giganti di Tremblant, con il rischio che ne venga recuperato solo uno. A St.Moritz questo fine settimana sono in programma due superG, che sono un test decisamente importante per le velleità di classifica di Federica.

Capitolo Sofia Goggia. La bergamasca è rientrata con il botto, ma per essere della partita per la vittoria deve essere perfetta in discesa libera e avere la miglior stagione della carriera anche in superG. Purtroppo resta l’incognita del gigante, con Goggia che al momento non sembra intenzionata a ributtarsi nelle discipline tecniche dopo l’infortunio della scorsa stagione. Una situazione, però, che potrebbe cambiare e mutare se Goggia dovesse essere in corsa per una clamorosa vittoria.