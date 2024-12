Sci alpino, Kastlunger sfiora il podio nel secondo gigante di Zinal di Coppa Europa. Haechler centra la doppietta

Lenz Haechler piazza la doppietta. L’elvetico, infatti, vince anche il secondo gigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa 2024-2025 di sci alpino maschile. Sulla pista di casa l’atleta classe 2003 ha concluso con il tempo complessivo di 2:10.02, in una gara resa decisamente complicata dalle avverse condizioni del meteo.

Il podio viene completato da tanta Francia. Seconda posizione, infatti, per Flavio Vitale con un distacco di 14 centesimi, mentre è terzo Alban Elezi Cannaferina a 39, dopo aver rimontato ben 14 posizioni nella seconda metà di gara. Il migliore degli italiani è Tobias Kastlunger che manca il podio per appena 5 centesimi.

Quinta posizione per lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta con un distacco di 52 centesimi dalla vetta, sesta per un altro francese, Guerlain Favre a 54, mentre è settimo il norvegese Simen Sellaeg a 55. Ottavo il suo connazionale Mikkel Remsoey a 60 centesimi, dopo aver rimontato la bellezza di 23 posizioni nella seconda manche.

Chiude in nona posizione il padrone di casa Luca Aerni a 70 centesimi da Haechler, quindi completa la top10 il nostro Simon Maurberger a 77, subito davanti a Francesco Riccardo Zucchini, undicesimo a 88. Si ferma in 17a posizione Davide Leonardo Seppi a 1.09, quindi 19° Simon Talacci a 1.23.