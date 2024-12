Sci alpino, Innerhofer e Alliod salteranno il superG di Bormio

Si riduce di due componenti il folto gruppo azzurro nel superG di Bormio. Infatti Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod non prenderanno parte alla gara odierna a causa di alcuni dolori articolari, come ha comunicato la FISI. Innerhofer non si era sentito bene nei giorni scorsi e aveva già dovuto rinunciare alla seconda prova, mentre Alliod non aveva terminato la discesa ieri.

Qualche rimpianto sicuramente per Innerhofer, che era arrivato a Bormio con la convinzione di poter ottenere un buon risultato. La prima prova aveva fatto ben sperare con il quinto posto, ma già il giorno successivo il veterano azzurro non si era presentato al cancelletto di partenza. Ieri in gara, nonostante una condizione non ottimale, ha comunque concluso in diciottesima posizione, secondo miglior italiano di giornata.

Non è stato finora l’inizio di stagione sperato per Benjamin Jacques Alliod, uscito nella discesa di ieri. Il 24 enne azzurro non è mai riuscito ad andare a punti tra Beaver Creek, Val Gardena e appunto Bormio, ottenendo come miglior risultato il trentunesimo posto nella discesa sulla Birds Of Prey.

Per il superG odierno in casa Italia ovviamente fari puntati su Mattia Casse, che va certamente a caccia del podio dopo il quarto posto con tantissimo amaro in bocca di ieri in discesa e soprattutto la vittoria in Val Gardena. Dominik Paris cerca il riscatto dopo una delle peggiori prestazioni di sempre dell’altoatesino sulla sua Stelvio. Attenzione anche a Giovanni Franzoni, che ha dimostrato ieri di avere feeling con il tracciato, avendo chiuso diciannovesimo con il pettorale 52. In gara ci saranno anche Max Perathoner, Marco Abbruzzese e Gregorio Bernardi, alla sua seconda gara di Coppa del Mondo.