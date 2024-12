Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino a St. Moritz: pista ostica per la piemontese

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 torna di scena in Europa per quanto riguarda il femminile: dopo le prime due tappe a Soelden e Levi, la settimana scorsa si è approdati negli Stati Uniti, precisamente in Colorado per la tappa di Beaver Creek dedicata alla velocità. La velocità resta una costante anche questa settimana con il doppio superG in programma sulla ‘Corviglia’ di Sankt Moritz.

Velocità che Marta Bassino non ha mai particolarmente digerito in questa località: basti pensare che da quando ha corso nella nota località svizzera dall’esordio nel 2016, il miglior risultato è stato un settimo posto conquistato proprio lo scorso anno in supergigante quando a imporsi fu Sofia Goggia.

Per la piemontese di Borgo San Dalmazzo non ci sono mai stati picchi straordinari su questa pista: sempre lo scorso anno è arrivato un decimo posto in discesa libera, mentre le cose sono andate peggio nel 2022 con un misero 33° posto nella discesa libera e un’uscita durante il superG.

Qualcosa meglio invece nel 2021 quando l’azzurra riuscì a cogliere un ottavo e un nono posto nei due supergiganti: la costante su questa pista è stata la capacità da parte di Bassino di interpretare al meglio il tratto più tecnico, mentre la grande sofferenza laddove c’è da far correre gli sci. A Beaver Creek sono arrivate due top 10 incoraggianti: vedremo se la piemontese riuscirà a limitare i danni nei segmenti più sfavorevoli per ottenere risultati di spessore, magari addirittura un podio.