Sci alpino, Federica Brignone: “Mi piace molto St. Moritz, è una pista varia e difficile”

Federica Brignone è una delle azzurre più attese nei due super G in programma a St. Moritz, in Svizzera, dove domani e domenica si gareggia per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’azzurra sulla pista elvetica vanta una vittoria (2021) ed un secondo posto (2019) in supergigante, e la terza piazza in discesa del 2023.

Al sito federale l’azzurra presenta i super G del fine settimana: “A me piace molto St. Moritz, perché è una pista varia e difficile, ha tanti movimenti del terreno ed una curva diversa dall’altra. Ci sono porte che presentano tanti dossi, ci può essere un tratto dove non si vede nulla, tipo l’anno scorso, che era stato veramente tosto, è completamente diverso da Beaver Creek. La pista mi piace tantissimo, bisogna essere pronti, sono condizioni che mi piacciono e queste sfide mi stimolano“.

L’analisi delle ultime gare disputate negli Stati Uniti: “A Beaver non sono riuscita a sciare come volevo in discesa, mi sono sentita rigida. Dopo la prima prova forse mi sono messa addosso troppe aspettative, nel supergigante ho fatto una bella gara, era molto facile, non c’era niente di difficile ed avrei potuto fare molto meglio la parte più ripida. L’atteggiamento però c’era, così come nel gigante, anche se non mi sentivo bene in gara nella prima manche. Peccato per l’uscita nella seconda, dove stavo andando molto meglio“.