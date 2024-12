Sci alpino, la svedese Alphand vince lo slalom di Ahrntal in Coppa Europa. Celina Haller undicesima

Vittoria in rimonta della svedese Estelle Alphand nello slalom di Coppa Europa ad Ahrntal. Si tratta del secondo successo in carriera per Alphand nel circuito continentale, ma il primo tra i pali stretti, visto che era salita sul gradino più alto del podio nel dicembre 2017 in gigante ad Hafjell.

Alphan è stata capace di rimontare ben otto posizioni in una seconda manche che ha visto molte uscite, compresa quella della svizzera Aline Hoepli, che aveva chiuso in testa a metà gara. Seconda posizione per la francese Marion Chevrier, staccata di 55 centesimi, mentre al terzo posto si è classificata la svizzera Anuk Braendli (+0.62).

Quarto posto per la francese Clarisse Breche (+0.69), che ha preceduto le svizzere Janine Maechler (+0.77) ed Eliane Christen (+0.81). In settima posizione ha chiuso la svedese Elsa Fermbaeck (+0.85) davanti all’austriaca Natalie Falch (+1.00) e alla svizzera Aline Danioth (+1.01). Completa la Top-10 la rappresentante del Liechtenstein, Charlotte Lingg (+1.07).

La migliore delle azzurre è stata Celina Haller (+1.19), che ha recuperato cinque posizioni rispetto alla prima manche. Ventiduesima Lucrezia Lorenzi (+2.19); mentre sono uscite Laura Steinmair e soprattutto Vera Tschurtschenthaler, che era quarta a metà gara.