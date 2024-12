Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2025: programma, orari, tv. In calendario gigante e slalom femminili

Inizia ufficialmente il 2025 del Circo Bianco. Anche se siamo ancora nelle ultime ore del 2024, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile è già concentrata sui prossimi appuntamenti. Nel caso del comparto femminile il palcoscenico sarà quello di Kranjska Gora (Slovenia). Una delle tappe classiche del calendario.

Quale sarà il programma del weekend sulle nevi slovene? Si partirà nella giornata di sabato 4 gennaio con il gigante (la prima manche prenderà il via alle ore 09.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30), quindi domenica 5 gennaio si concluderà il programma con lo slalom (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00).

Ci attendono, quindi, due gare di grande importanza per l’intera stagione. L’Italia punterà moltissimo sulla gara tra le porte larghe, con le solite Federica Brignone e Marta Bassino a caccia del successo, senza dimenticare che tornerà in azione anche Sofia Goggia che ha già saggiato la Podkoren nei giorni scorsi.

Come seguire l’evento in tv? Le gare di Kranjska Gora saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 4 gennaio

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Kranjska Gora

Domenica 5 gennaio

Ore 10.00 prima manche slalom femminile Kranjska Gora

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile Kranjska Gora