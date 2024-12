Sci alpino, cancellata la seconda prova di discesa a Beaver Creek

Cambio di programma a Beaver Creek, sede della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. La Birds of Prey ospita questa settimana lo Speed Opening, ovvero le prime gare di velocità del circuito maggiore dopo tre appuntamenti consecutivi in Europa riservati alle specialità tecniche (un gigante e due slalom).

Oggi, alle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali), era in programma la seconda delle tre prove cronometrate della discesa libera sulle nevi del Colorado con al via per i colori azzurri Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti.

Il training odierno è stato però cancellato, con il Race Director Markus Waldner che ha scelto di preservare gli atleti in una settimana che altrimenti avrebbe previsto ben cinque giornate consecutive di azione per gli Uomini Jet. Le condizioni sono infatti buone sulla Birds of Prey, con il calendario che vede a questo punto domani lo svolgimento dell’ultima prova cronometrata.

Venerdì 6 dicembre si farà finalmente sul serio con la discesa, mentre sabato 7 andrà in scena il SuperG. In chiusura, domenica 8, si terrà lo slalom gigante. Ieri, nel primo training ufficiale di discesa, lo sloveno Miha Hrobat ha firmato il miglior tempo davanti al fuoriclasse svizzero Marco Odermatt e al quotato francese Cyprien Sarrazin.