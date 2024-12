Sci alpino, a Semmering si chiude l’anno con uno slalom: chi approfitterà dell’assenza di Shiffrin?

Dopo aver assistito al gigante di ieri con la splendida vittoria di Federica Brignone, oggi è tempo di pali stretti per chiudere nel migliore dei modi l’anno del Circo Bianco al femminile. Andrà in scena, infatti, lo slalom di Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

Ci attende una gara di grande importanza e che parte senza una chiara ed ovvia favorita. Il prolungarsi dell’assenza di “Sua Maestà” Mikaela Shiffrin ci sta proponendo assoluta incertezza, sia a livello di rincorsa al titolo iridato, sotto forma di Sfera di Cristallo, sia pensando a prova per prova, soprattutto in slalom, laddove la nativa di Vail ha dominato la scena nell’ultimo decennio.

Oggi, sulla pista denominata “Panorama” si inizierà a fare sul serio sin dalle ore 10.00 in occasione della prima manche, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30 e andrà a comporre l’ultimo podio dell’anno, dato che le prossime gare le vivremo solamente nel 2025.

Chi approfitterà, quindi, dell’assenza di Mikaela Shiffrin? Per il momento chi ha risposto presente è stata Camille Rast che ha vinto a Killington davanti a Wendy Holdener e Anna Swenn Larsson. Ripartiremo da queste tre per ragionare sulle favorite di questa gara sulle nevi della Bassa Austria. In casa Italia, invece, vedremo in azione Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. L’obiettivo è inserirsi nelle posizioni che contano dopo troppe gare ai margini tra i pali stretti.