Sci alpinismo, l’Italia non sarà al via della tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan: la presa di posizione della FISI

Una presa di posizione molto chiara. La Nazionale italiana di sci alpinismo non parteciperà alla tappa di Coppa del Mondo prevista in Azerbaijan il 10, l’11 e il 13 gennaio del 2025. L’appuntamento in territorio azero è stato frutto di una variazione del calendario internazionale, emersa solo nel corso dell’assemblea plenaria della Ismf, ovvero la federazione internazionale di questa disciplina.

Nella riunione che si è tenuta a Baku nel week end del 12-13 ottobre scorso, si è palesata questa soluzione quando però le programmazioni delle varie squadre erano già chiuse. La defezione di Courchevel (Francia) aveva portato al recupero in Azerbaijan, andando però a caricare ulteriormente la trasferta, dall’8 al 14 gennaio, non prevista a inizio della stagione.

“Le Federazioni internazionali agevolano e sostengono le squadre e gli atleti: così fa la Fis (sci alpino, fondo, freestyle, snowboard, salto e combinata nordica), la Ibu (biathlon), la Fil (slittino) e la Ibsf (bob e skeleton), cosa che non succede con l’Ismf“, è quanto affermato dal presidente della FISI, Flavio Roda (fonte: sito della FISI).

“Quella in Azerbaijan, si è trasformata in una trasferta molto onerosa che ha visto tempi e costi salire con il passare dei giorni. E tutto ciò al di fuori dei budget preventivati da tutte le squadre. Per questi motivi, l’Italia ha deciso di non partecipare alle gare“, ha ulteriormente precisato il direttore tecnico della Nazionale, Fabio Meraldi (fonte: sito della FISI).