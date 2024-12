Sci alpinismo, Harrop e Cardona Coll vincono le sprint di Courchevel. Murada quarta

Ha preso il via la stagione di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2024-2025. Il primo appuntamento, ed unico nell’anno solare corrente, si è svolto a Courchevel, sotto una nevicata bella intensa che non ha impedito agli atleti di dare il meglio in questo appuntamento.

La stagione femminile della sprint inizia nel segno di Emily Harrop: la transalpina conquista davanti al proprio pubblico la diciottesima vittoria in Coppa del Mondo e si candida nuovamente per la vetta della specialità, imponendosi davanti alla svizzera Marianne Fatton ed alla connazionale Margot Ravinel. Giulia Murada è quarta, ai piedi del podio, ed è la miglior azzurra, mentre Alba De Silvestro viene eliminata in semifinale.

Tra gli uomini si impone invece lo spagnolo Oriol Cardona Coll, con l’iberico che vince in volata sullo svizzero Arno Lietha, mentre è più staccato l’altro francese Thibault Anselmet. Il miglior azzurro è Giovanni Rossi, che si ferma nella seconda semifinale al quinto posto.