Sci alpinismo, Federico Nicolini terzo nella prova vertical di Coppa del Mondo, De Silvestro e Murada vicine al podio

Nuovo podio per l’Italia in Coppa del Mondo di sci alpinismo. Nella gara del vertical maschile, prima del weekend di Schladming (Austria), Federico Nicolini ottiene il terzo posto assoluto e conseguentemente il terzo podio in carriera, dopo il successo sull’Adamello a dicembre 2020 ed il secondo posto a Flaine nel 2022.

Nicolini conferma di essere uno degli uomini più in vista nella categoria dopo il bronzo degli ultimi Europei. Per lui arriva un terzo posto a 1’02” dallo svizzero Remi Bonnet, ma giocandosi fino alla fine la seconda piazza con il francese Thibaut Anselmet, che lo ha sopravanzato di cinque secondi. Tra gli altri italiani il migliore è Alex Oberbacher, nono a 1’41”, mentre Michele Boscacci è 13esimo, Robert Antonioli 15esimo, Matteo Sostizzo 24esimo, Nicolò Canclini 27esimo, Leonardo Taufer 32esimo, Luca Tomasoni 34esimo e Giovanni Rossi 43esimo.

Nella gara femminile, Alba De Silvestro e Giulia Murada sfiorano il podio: nella gara vinta dall’austriaca Sarah Dreier sulla connazionale Johanna Hiemer, è gara a tre con la francese Celia Perillat Pessey, che si prende il terzo gradino sopravanzando De Silvestro per meno di sue secondi e Murada per poco più di quattro. Altre due azzurre in top 10, con Giulia Compagnoni settima e Lisa Moreschini ottava; Noemi Junod è sedicesima, mentre Katia Mascherona è ventunesima.