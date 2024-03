Sci Alpinismo, Giovanni Rossi ai piedi del podio nello sprint di Coppa del Mondo di Schladming. Giulia Murada settima

La tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Schladming, in Austria, si è chiusa con le gare di sprint in notturna; a spiccare per i colori italiani è Giovanni Rossi, che sulla Planai ottiene il quarto posto assoluto dopo la ventiduesima piazza nel turno di qualificazione.

L’azzurro è stato a lungo in gara per il terzo posto, lottando con il belga Maximilien Drion Du Chapois ma arrendendosi nel finale. A vincere è lo spagnolo Orol Cardona Coll, che sopravanza per meno di due secondi il francese Thibault Anselmet. Negli altri azzurri, Nicolò Canclini è sedicesimo, mentre Luca Tomasoni e Robert Antonioli sono rispettivamente venticinquesimo e ventiseiesimo.

Nella gara femminile, vinta dalla svizzera Caroline Urlich che ha saputo difendersi dagli attacchi della francese Emily Harrop e dalla svizzera Marianne Fatton, la migliore per l’Italia è Giulia Murada, che come Alba De Silvestro si ferma nella seconda semifinale: per loro è settimo e decimo posto finale. Giulia Compagnoni, Lisa Moreschini e Katia Mascherona escono in batteria, chiudendo rispettivamente tredicesima, ventiduesima e ventiseiesima.