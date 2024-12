Sara Curtis non brilla in batteria nei 100 sl: “Ero morta, ho fatto fatica dopo le staffette di ieri”

Sara Curtis non ripete le strepitose prestazioni di ieri in staffetta ma centra comunque l’obiettivo e avanza in semifinale nei 100 stile libero ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. La giovane velocista azzurra non ha rubato l’occhio in mattinata, chiudendo la sua heat in terza piazza e superando il turno con il settimo tempo assoluto delle batterie (52.51).

La diciottenne piemontese aveva impressionato positivamente nella giornata inaugurale della rassegna iridata, trascinando la staffetta 4×100 sl femminile al quinto posto assoluto con una seconda frazione eccellente sia in batteria (51.30) che in finale (51.69). Un doppio impegno che ha lasciato delle scorie nella mattinata odierna, come ha confermato Curtis al sito federale riferendosi anche alla compagna di squadra Sofia Morini (16ma e ultima delle qualificate).

“Eravamo morte. Abbiamo fatto fatica entrambe dopo l’esordio in staffetta di ieri. Speriamo nel pomeriggio di recuperare un po’ di brillantezza“, le dichiarazioni della nuova stella emergente della velocità femminile in Italia. Nella sessione pomeridiana la nostra portacolori tornerà in acqua per andare a caccia di un posto in finale, riservato alle migliori otto delle due semifinali.