Salto con gli sci: Nika Prevc vince a Garmisch-Partenkirchen nella prima gara del Two Nights Tour, Annika Sieff nelle 30

Si è chiusa da poco a Garmisch-Partenkirchen la prima delle due gare del Two Nights Tour, che solo per una questione tecnica legata all’Austria non è (ancora) la continuazione al femminile dei 4 Trampolini che già hanno larghissima tradizione in campo maschile. A ricominciare la marcia è Nika Prevc: la slovena domina il trampolino tedesco sia nel KO System che nella seconda serie, riservata alle migliori 20 (le 15 vincitrici più i 5 migliori punteggi). Per lei quota 275.8 con miglior salto in tutte le occasioni.

Niente da fare per la norvegese Eirin Maria Kvandal, che anche nel momento in cui si deve scendere da stanga 22 a 21 e poi da 21 a 20 non riesce a eguagliare la facente parte di un’autentica dinastia di saltatori. Per lei 268.6, ma comunque un divario importante sulla terza, l’austriaca Eva Pinkelnig, che salta più in là di tutte (137.5 metri) pur non trovando il miglior punteggio di serie (133.9 contro il 142.7 di Prevc); 259.3 il suo totale.

Decisamente più staccate le altre, e va rimarcato come dalla quarta alla dodicesima siano tutte racchiuse in un quasi fazzoletto. In particolare, quarta e quinta le tedesche Agnes Reisch e Katharina Schmid a 249.1 e 248.4, sesta la norvegese Thea Minyan Bjoerseth a 246.8, settima l’austriaca Lisa Eder a 246.6, ottava la tedesca Selina Freitag a 246, nona l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 241.2 e decima la norvegese Anna Odine Stroem a 239.1.

Quanto ad Annika Sieff, la sua corsa finisce già nel confronto del KO System, dov’era accoppiata contro Kvandal. Per lei salto da 106 metri e 85.5 punti, troppo pochi per aspirare ai 102.3 che sarebbero valsi la ventesima posizione e, di conseguenza, la disputa della seconda serie.