Salto con gli sci, Annika Sieff unica azzurra qualificata per il primo atto del Two Nights Tour a Garmisch

Va in archivio con un bilancio negativo in chiave azzurra la qualificazione per la gara di Garmisch-Partenkirchen, primo atto del Two Nights Tour valevole anche come quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. Annika Sieff è stata l’unica italiana a superare il taglio, garantendosi così l’accesso alla zona punti in base al format previsto eccezionalmente per questa competizione.

In occasione del Two Nights Tour (versione embrionale della Tournée al femminile, con in programma solamente i due eventi tedeschi), giunto alla seconda edizione, viene utilizzato infatti il KO System ma a differenza della Tournée dei 4 Trampolini maschile vengono ammesse 30 atlete alla gara. Domani andranno in scena dunque 15 scontri diretti nella prima serie e, oltre alle vincenti dei vari testa a testa, passeranno alla seconda serie anche le 5 migliori perdenti.

Questo regolamento verrà utilizzato anche mercoledì 1° gennaio a Oberstdorf, per la gara che chiuderà ufficialmente la kermesse. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto oggi in casa Italia sul Große Olympiaschanze, con Sieff che si è salvata per il rotto della cuffia (29ma) mentre le altre azzurre hanno fatto un brusco passo indietro rispetto a Engelberg.

Lara Malsiner ha mancato l’appuntamento con la qualificazione (e con la zona punti) per la prima volta in stagione, non andando oltre un deludente 39° posto, mentre la sorella Jessica si è attestata nelle retrovie della classifica in 54ma piazza. Squalificata infine Martina Ambrosi per tuta irregolare. La tedesca Selina Freitag ha ottenuto il miglior punteggio assoluto in qualificazione davanti alla fenomenale norvegese Eirin Maria Kvandal, avversaria di Sieff domani nella prima serie.