Salto con gli sci: a Engelberg cancellata la gara femminile. Prima serie interrotta, c’erano buone speranze azzurre

Non si conclude neppure la prima serie della competizione di salto con gli sci femminile sull’HS 140 di Engelberg valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025. Pioggia, neve, vento, un po’ tutto lo scibile delle condizioni meteorologiche invernali: la Svizzera è avvolta dal maltempo, ed Engelberg non fa eccezione. Con sette saltatrici ancora a dover completare la serie iniziale (Kvandal, Pinkelnig, Klinec, Freitag, Eder, Prevc e Schmid) la direzione gara decide di chiudere bottega prima che ci siano danni di vario genere.

Al momento dell’interruzione, e pur con tutte le difficoltà già citate, in testa, e molto nettamente, c’era la norvegese Anna Odine Stroem con 126.2 punti a fronte del più lungo salto di giornata, da 132 metri. Subito dietro c’erano l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 119.6 e la tedesca Agnes Reisch a 118.7.

Si stava prospettando una serie di risultati buona in chiave italiana: al momento dell’interruzione Lara Malsiner era quinta, avendo saltato sì 113.5 metri, ma con tecnica molto valida tale da portarla a 110.9 punti. Inoltre, era 15a con 94.8 Martina Ambrosi, mentre per Annika Sieff la situazione era di 21° posto a quota 89. Poiché era stato deciso di non disputare la seconda serie, sarebbero valsi i risultati della prima. Già out Jessica Malsiner, che si trovava 41a con 60.6 punti.

Non cambia dunque niente nella classifica di Coppa del Mondo, con Katharina Schmid sempre in testa in modo netto con 460 punti. La tedesca è a +131 sulla slovena Nika Prevc, per ora unica realistica avversaria visto che l’austriaca Lisa Eder è a quota 230. Ma di gare ne mancano ancora veramente tante, e la situazione potrà essere realmente delineabile solo verso metà stagione.