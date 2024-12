Rugby, le Zebre perdono 43-12 in casa del Connacht al debutto in Challenge Cup

Prima partita e prima sconfitta per le Zebre nella nuova edizione della Challenge Cup di rugby. Trasferta difficilissima per la franchigia italiana in quel di Galway, in casa del Connacht che si impone per 43-12.

Inizio di gara favorevole per la squadra di Massimo Brunello che passa avanti con la meta di Stavile dopo 6′ e regge il passo degli irlandesi per più di venti minuti. Poi arriva il cambio di passo della squadra di casa che nel giro di 12′ trova tre mete, due con uno scatenato Mullins. A fine primo tempo è 17-5 per i beniamini del pubblico.

Nella ripresa non c’è storia, le Zebre soffrono da subito e arrivano altre quattro mete irlandesi, ad accorciare le distanze ci pensa Alessandro Fusco a 4′ dal termine.

Connacht – Zebre 43-12

Connacht: 15 Shane Jennings, 14 Chay Mullins, 13 David Hawkshaw, 12 Cathal Forde (CC), 11 Santiago Cordero, 10 Jack Carty, 9 Caolin Blade, 8 Paul Boyle (CC), 7 Shamus Hurley-Langton, 6 Josh Murphy, 5 Oisín Dowling, 4 Darragh Murray, 3 Jack Aungier, 2 Dylan Tierney-Martin, 1 Jordan Duggan

A disposizione: 16 Eoin de Buitléar, 17 Temi Lasisi, 18 Fiachna Barrett, 19 David O’Connor, 20 Oisín McCormack, 21 Matthew Devine, 22 Sean Naughton, 23 Byron Ralston

Mete: Chay Mullins (23′, 29′, 63′), Dylan Tierney-Martin (35′), Paul Boyle (43′, 80′), Santiago Cordero (70′)

Trasformazioni: Jack Carty (30′, 44′), Sean Naughton (71′, 80′)

Zebre: 15 Giovanni Montemauri, 14 Filippo Bozzoni, 13 Filippo Drago, 12 Enrico Lucchin, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo da Re, 9 Thomas Dominguez, 8 Giacomo Ferrari, 7 Bautista Stavile, 6 Giacomo Milano, 5 Leonard Krumov, 4 Matteo Canali, 3 Muhamed Hasa, 2 Luca Bigi (C), 1 Paolo Buonfiglio

A disposizione: 16 Giampietro Ribaldi, 17 Luca Rizzoli, 18 Matteo Nocera, 19 Rusiate Nasove, 20 Luca Andreani, 21 Alessandro Fusco, 22 Jacopo Bianchi, 23 Scott Gregory

Mete: Bautista Stavile (6′), Alessandro Fusco (76′)

Trasformazioni: Giacomo da Re (77′)