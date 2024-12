Rugby femminile, in Serie A vincono Valsugana e Colorno e scappano via

Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionato femminile di rugby e oggi sono andate in scena tre partite. Dopo la vittoria di ieri di Villorba sulla Benetton Treviso nell’anticipo del sabato, oggi in campo sono scese Cus Torino – Unione Rugby Capitolina, Cus Milano – Colorno, e Valsugana Padova – Volvera. Ecco come è andata.

e gare rispettano i pronostici della vigilia e regalano spettacolo. Nella prima partita di giornata, in diretta su Federugby.it l’Unione Rugby Capitolina vince in rimonta e porta a casa 5 punti, lasciandone comunque 2 alle padrone di casa di Torino. Il match tra Milano e Colorno finisce con il risultato di 5-35 in favore delle ospiti, che rimangono dunque in scia della capolista Villorba e mantengono l’imbattibilità stagionale. A concludere il turno poi c’è il rotondo 56-0 con cui il Valsugana regola i conti con Volvera.

Serie A Elite Femminile – V turno

Arredissima Villorba v Benetton Treviso 55-12

Cus Torino v Unione Rugby Capitolina 26-31

Cus Milano v Colorno 5-35

Valsugana Padova v Volvera 56-0

Serie A Elite Femminile – Classifica

Arredissima Villorba Rugby 20; SIA MPL Rugby Colorno 19*; Valsugana Rugby Padova 19; CUS Milano Rugby 14; Benetton Rugby Treviso 7; Unione Rugby Capitolina 6*; IVECO Cus Torino 3*; Volvera Rugby 0. *4 punti di penalizzazione