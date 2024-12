Rugby: Champions e Challenge Cup, al via le coppe europee

Prendono il via questo weekend la Champions Cup e la Challenge Cup, i due tornei continentali di rugby. E inizia la corsa ai titoli vinti da Tolosa e Sharks un anno fa. E al via ci sono anche la Benetton Treviso, che dopo anni tornerà nel torneo più importante del Vecchio Continente, e le Zebre Parma, impegnate invece in Challenge Cup.

I veneti saranno impegnati sabato pomeriggio a Clermont, mentre la franchigia federale sarà impegnata la sera a Galway contro il Connacht. Ma sono tante le sfide già interessantissime, soprattutto in Champions Cup. Da tenere d’occhio, in particolare, l’esordio dei campioni in carica del Tolosa che ospitano l’Ulster, ma anche big match come Munster-Stade Français, Racing 92-Harlequins e la grande delusa degli anni scorsi, il Leinster, impegnato a Bristol. Ecco i calendari della prima giornata di coppe europee.

CHAMPIONS CUP – PRIMA GIORNATA

Venerdì 6 dicembre

Bath vs. Stade Rochelais, ore 21.00

Sabato 7 dicembre

Clermont vs. Benetton Rugby, ore 14.00

Sharks vs. Exeter Chiefs, ore 14.00

Northampton Saints vs. Castres, ore 16.15

Stormers vs. Tolone, ore 16.15

Munster vs. Stade Français, ore 18.30

Saracens vs. Bulls, ore 18.30

Glasgow Warriors vs. Sale Sharks, ore 21.00

Racing 92 vs. Harlequins, ore 21.00

Domenica 8 dicembre

Bordeaux vs. Leicester Tigers, ore 14.00

Tolosa vs. Ulster, ore 16.15

Bristol Bears vs. Leinster, ore 18.30

CHALLENGE CUP – PRIMA GIORNATA

Venerdì 6 dicembre

Dragons vs. Montpellier, ore 21.00

Gloucester vs. Edinburgh, ore 21.00

Sabato 7 dicembre

Aviron Bayonnais vs. Scarlets, ore 14.00

Black Lion vs. Vannes, ore 14.00

Lyon vs. Cardiff, ore 16.15

Connacht vs. Zebre, ore 21.00

Domenica 8 dicembre

Section Paloise vs. Newcastle Falcons, ore 14.00

Cheetahs vs. Usap, ore 14.00

Ospreys vs Lions, ore 14.00