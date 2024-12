Rugby, Champions Cup: restano sette le formazioni imbattute, dominio francese

Secondo weekend della Champions Cup 2024/25 di rugby, il massimo campionato europeo della palla ovale, e iniziano a chiarirsi gli stati dell’arte in chiave playoff. Dopo cinque anni è tornata a giocare in Champions Cup anche la Benetton Treviso, e dopo il ko all’esordio è arrivata, allo scadere, la prima vittoria contro Bath.

Nella pool 1 sono due le formazioni a punteggio pieno, con Tolosa e Bordeaux che trovano il secondo successo con bonus con le vittorie su Exeter e Ulster, entrambe in trasferta. Alle loro spalle salgono i Leicester Tigers, alla prima vittoria. Nella pool 2, invece, sono La Rochelle e Leinster a correre, con i francesi che si sono imposti contro Bristol, mentre i dubliners hanno battuto di misura Clermont. Alle loro spalle il Clermont, affiancato dalla Benetton Treviso, rientrata così in corsa per i playoff.

Nella pool 3 sono primi i Northamptons Saints, che battendo i sudafricani Bulls sono a punteggio pieno, mentre due successi anche per i Saracens, che espugnano il campo dello Stade Français, ma con un punto in meno. Alle loro spalle Munster, che però ha ceduto al Castres che ora lo tallona. Nella pool 4, infine, resta imbattuto solo il Tolone, che batte di misura i Glasgow Warriors, che però grazie ai bonus tallona i francesi. Classifica molto corta, con Harlequins, Sale Sharks e Racing 92 anch’essi tutti con un successo e appena alle spalle dei primi due.

CHAMPIONS CUP – RISULTATI SECONDA GIORNATA

Sale Sharks – Racing 92 29-7

Castres – Munster 16-14

Bulls – Northampton Saints 21-30

Ulster – Bordeaux 19-40

Leinster – Clermont 15-7

Leicester Tigers – Sharks 56-17

La Rochelle – Bristol Bears 35-7

Harlequins – Stormers 53-16

Benetton Treviso – Bath 22-21

Stade Français – Saracens 17-28

Tolone – Glasgow Warriors 30-29

Exeter – Tolosa 21-64