Quante posizioni guadagna Sonego nel ranking ATP: dove può arrivare a Hong Kong

Lorenzo Sonego ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura nel ATP250 di Hong Kong. Sul cemento asiatico, il piemontese ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, piegando il non semplice Brandon Nakashima (n.38 del ranking) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Una partita di grande sostanza del piemontese, in grado di sfruttare le proprie chance al meglio.

Una vittoria importante anche per il morale, considerate le difficoltà affrontate negli ultimi 12 mesi. La decisione di lasciare il tecnico storico, Gipo Arbino, lo scorso marzo e la voglia di mettersi in discussione sotto la guida del nuovo coach Fabio Colangelo non sono state situazioni facili da digerire dal punto di vista tennistico e mentale.

Sonego aveva bisogno di un’affermazione per accrescere la propria fiducia e l’aver sconfitto un rivale come Nakashima può essergli particolarmente utile. E ora? Negli ottavi ci sarà ad attenderlo il vincente del confronto tra il britannico Cameron Norrie e il giovane americano Learnier Tien, finalista nelle Next Gen ATP Finals 2024 a Gedda (Arabia Saudita).

In ogni caso sarà un mancino il prossimo avversario, in una condizione di classifica nella quale il torinese è n.52 virtuale. In caso di approdo ai quarti di finale, Sonny salirebbe a quota 1051 punti (n.51 virtuale). Una progressione che potrebbe esaurirsi ai 1251 punti della vittoria nel torneo (n.41 virtuale), sulla carta molto difficile per la presenza di avversari di primo livello, come i due russi Karen Khachanov (n.3 del seeding) e Andrey Rublev (testa di serie n.1) nella stessa parte di tabellone dell’italiano.

PROIEZIONI RANKING ATP SONEGO HONG KONG

Ottavi di finale – 1026 punti (n.52 virtuale)

Quarti di finale – 1051 punti (n.51 virtuale)

Semifinale – 1101 punti (n.48 virtuale)

Finale – 1166 punti (n.45 virtuale)

Vittoria – 1251 punti (n.41 virtuale)