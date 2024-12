Quando viene presentato il Giro d’Italia 2025? Confermata la data dopo il rinvio

Il percorso del Giro d’Italia 2025 verrà ufficialmente presentato lunedì 13 gennaio (alle ore 18.00) presso l’Auditorium Paro della Musica Ennio Morricone a Roma. Gli organizzatori di RCS Sport, che avevano rinviato a data da destinarsi l’illustrazione delle varie frazioni originariamente prevista il 12 novembre, hanno dunque individuato il giorno in cui mostrare al pubblico il tracciato della 108ma edizione della Corsa Rosa.

La prima grande corsa a tappe della stagione andrà in scena da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno: la conclusione dovrebbe essere a Roma, si è parlato a lungo della Grande Partenza in Albania (ma deve ancora essere confermata), il resto delle tappe è ancora top secret anche se non mancano le prime indiscrezioni. Contestualmente verrà presentato anche il tracciato del Giro d’Italia femminile (ufficialmente Giro Women), in calendario dal 6 al 13 luglio.

Tadej Pogacar ha dominato l’ultima edizione, imponendosi anche in sei tappe e meritandosi il Trofeo Senza Fine prima di andare a firmare la mitica doppietta dettando legge al Tour de France. Il fuoriclasse sloveno potrebbe essere nuovamente della partita, ci starebbe pensando anche i suoi grandi rivali Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Tra le donne, invece, la detentrice del titolo è la nostra Elisa Longo Borghini.

QUANDO VIENE PRESENTATO IL GIRO D’ITALIA 2025

Lunedì 13 gennaio, ore 18.00.