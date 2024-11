Giro d’Italia 2025, Mauro Vegni: “Presentazione slittata per problemi interni, il percorso è pronto”

C’è ancora mistero sull’edizione 2025 del Giro d’Italia. La presentazione del percorso della Corsa Rosa è stata rinviata; inizialmente doveva tenersi lo scorso 12 novembre, ma gli organizzatori hanno cancellato l’appuntamento, facendo temere anche per delle problematiche sul percorso.

Vegni racconta che cosa è accaduto ad un’intervista rilasciata a Radio Corsa, dei canali Rai: “La presentazione è slittata per dei nostri problemi interni, ma non era legato sicuramente a problemi delle tappe, poiché i nostri uomini stanno facendo già i nostri sopralluoghi. Il Giro è pronto già da parecchio tempo“.

Al momento sono trapelate solo alcune informazioni sui possibili luoghi della prossima edizione della Corsa Rosa. Ma il direttore non si sbilancia: “Dell’Albania avete detto voi, noi ufficialmente non l’abbiamo mai detto. Questo non vuol dire che ci sia, ma nemmeno che non ci sia“.

Per la presentazione dunque quanto bisognerà attendere? Vegni risponde: “Saprete del percorso a gennaio, quando è stata piazzata la presentazione. Saprete dove si partirà e dove si arriverà. Il 2025 sarà un anno particolare, l’anno del Giubileo, quindi tante chicche verranno svelate a gennaio“.