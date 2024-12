Quando torna Sofia Goggia? Calendario prossime gare, orari, tv

Dopo aver salutato Semmering e il 2024, si può dire che inizi ufficialmente il 2025 del Circo Bianco. Nel corso del prossimo weekend, infatti, ci si sposterà in Slovenia per la consueta tappa di Kranjska Gora nella quale oltre a due prove tecniche dovremmo rivedere in azione anche Sofia Goggia.

Quale sarà il programma sulla celebre pista “Podkoren”? Sabato 4 gennaio si partirà con il gigante (prima manche alle ore 09.30, seconda manche alle ore 12.30), quindi domenica 5 gennaio si concluderà con lo slalom (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00).

Nel caso di Sofia Goggia, ovviamente, tutta la concentrazione sarà solo sulla gara tra le porte larghe. Come annunciato sarò proprio Kranjska Gora il teatro del suo rientro in gigante. La conferma è arrivata dalla sua prova avvenuta venerdì 27 dicembre, per testare la pista slovena e, soprattutto, il suo grado di condizione dopo il rientro per il lungo infortunio.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Come seguire l’evento in tv? Le gare di Kranjska Gora saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 4 gennaio

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Kranjska Gora

Domenica 5 gennaio

Ore 10.00 prima manche slalom femminile Kranjska Gora

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile Kranjska Gora