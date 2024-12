Quando torna in gara Razzetti ai Mondiali di nuoto? Programma, orari, tv

Alberto Razzetti ha aperto nel miglior modo possibile la propria avventura ai Mondiali di nuoto in vasca corta, conquistando la medaglia d’argento nei 200 misti. L’azzurro ha toccato la piastra in 1:50.88, migliorando di quasi sette decimi il proprio record italiano timbrato tre anni fa in occasione della rassegna iridata di Abu Dhabi, quando riuscì a salire sul terzo gradino del podio.

Il 25enne ha fatto la differenza nella frazione di rana e si è distinto a stile libero, dopo aver stretto i denti a dorso. Oggi pomeriggio soltanto lo statunitense Shaine Casas è riuscito a batterlo, mettendosi al collo la medaglia d’oro con il tempo di 1:49.51 (secondo crono della storia). Si tratta del primo alloro per l’Italia a Budapest (Ungheria), miglior viatico in vista della lunga settimana iridata.

Alberto Razzetti tornerà presto in gara ai Mondiali di nuoto in vasca carta: dopo una giornata di riposo, infatti, il ligure sarà impegnato giovedì 12 dicembre sui 200 delfino (batterie al mattino ed eventuale finale al pomeriggio), poi lo rivedremo anche sabato 14 dicembre sui 400 misti (batterie al mattino ed eventuale finale al pomeriggio). Questo per quanto concerne le prove individuali, ma l’atleta ha annunciato che sarà impegnato anche nella 4×200 stile libero di venerdì 13 dicembre.

CALENDARIO PROSSIME GARE ALBERTO RAZZETTI MONDIALI NUOTO

Giovedì 12 dicembre

Ore 09.48 200 delfino, batterie

Ore 18.16 200 delfino, eventuale finale

Venerdì 13 dicembre

Ore 10.38 4×200 stile libero, batterie

Ore 19.36 4×200 stile libero, eventuale finale

Sabato 14 dicembre

Ore 09.28 400 misti, batterie

Ore 18.42 400 misti, eventuale finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.