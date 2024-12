Jannik Sinner non si cura delle chiacchiere di Kyrgios e Djokovic e si allena a Montecarlo

Lasciarsi scivolare le chiacchiere altrui. Jannik Sinner è stato chiamato spesso in ballo relativamente alla vicenda “Clostebol” che lo vede protagonista. La positività accidentale alla sostanza dopante non è un capitolo ancora chiuso, in quanto la WADA con il famoso ricorso al TAS ha richiesto l’intervento, ritenendo Sinner reo di negligenza per gli errori commessi dal suo staff. Ricordiamo che l’altoatesino rischia una squalifica che può variare da uno a due anni.

Ebbene, Nick Kyrgios e Novak Djokovic da Brisbane hanno espresso nuovamente le loro valutazioni e soprattutto l’australiano ha rincarato la dose, etichettando il giocatore italiano e la polacca Iga Swiatek come due imbroglioni. Nole, dal canto suo, ha parlato di questione poco trasparente e incoerente in confronto ad altri casi che hanno visto giocatori sospesi per positività in un test antidoping.

In questo grande caos mediatico, Sinner prosegue nella sua programmazione senza proferire parola sull’argomento. La concentrazione è massima in vista dell’ormai imminente partenza per l’Australia. Il pusterese, come aveva già fatto l’anno scorso, non prenderà parte ad alcun evento ufficiale prima degli Australian Open (12-26 gennaio), avendo previsto il suo volo per la terra dei canguri il 2 gennaio. Una volta giunto a Melbourne, prenderà parte a due match di esibizione il 7 e il 10 gennaio per prendere dimestichezza sui campi del Major.

Prima di ciò a Montecarlo non si sta certo ad aspettare. Gli allenamenti proseguono in maniera incessante anche perché, nella posizione in cui è in questo momento, Jannik è consapevole di dover curare ogni minimo dettaglio, essendo la “preda più ambita” e non solo per i fatti puramente agonistici. Sui social ci sono alcuni video che hanno immortalato il 23enne nostrano lavorare sul campo, sempre cercando di alternare colpi di rara potenza con variazioni di ritmo. In altre parole, il focus è solo sul tennis e non su altro.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER A MONTECARLO