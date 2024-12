Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Beaver Creek, programma, tv

Mentre dobbiamo ancora vivere lo slalom di Killington del comparto femminile, della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Il Circo Bianco maschile sarà di scena a Beaver Creek (Colorado) in vista di una settimana quanto mai intensa con 2 prove veloci e un gigante in arrivo. Non si disputerà invece la tappa di Tremblant femminile per assenza di neve.

Quale sarà il programma? Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre sono in programma le 3 prove della discesa che si disputerà, poi, venerdì 6 dicembre alle ore 19.00 italiane. Sabato alle ore 18.30 sarà la volta del superG, mentre domenica 8 si chiuderà con il gigante. Come si può vedere, quindi, vedremo l’esordio del comparto della velocità, dopo una prima fase di stagione dedicata solamente alle prove tecniche.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Beaver Creek sarà visibile su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara, ma non delle prove della discesa.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Martedì 3 dicembre

Ore 20.00 prima prova discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 4 dicembre

Ore 17.00 seconda prova discesa maschile Beaver Creek

Giovedì 5 dicembre

Ore 17.00 terza prova discesa maschile Beaver Creek

Venerdì 6 dicembre

Ore 19.00 discesa maschile Beaver Creek

Sabato 7 dicembre

Ore 18.30 superG maschile Beaver Creek

Domenica 8 dicembre

Ore 18.00 prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile Beaver Creek