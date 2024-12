Quando il sorteggio degli Australian Open 2025? Chi affronterà Sinner: le ipotesi turno per turno

Mancano pochi giorni al sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli Australian Open: la cerimonia avrà inizio nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 3.00 di giovedì 9 gennaio. La cerimonia di sorteggio degli Australian Open 2025 di tennis non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming sarà fruibile sul canale YouTube Australian Open TV e sulla pagina Facebook Australian Open.

I primi tre tornei del 2025 andranno a definire la classifica di lunedì 6 gennaio 2025, che verrà utilizzata per definire le 32 teste di serie degli Australian Open: la stagione 2025 del tennis è scattata con la United Cup, in corso di svolgimento tra Perth e Sydney fino a domenica 5 gennaio 2025. Nei prossimi giorni si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 1, potrà incontrare uno tra Taylor Fritz (4) e Carlos Alcaraz (3) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Alexander Zverev (2) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Daniil Medvedev, Casper Ruud, Novak Djokovic ed Andrey Rublev.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Tomas Machac, Jordan Thompson, Sebastian Baez, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo, Giovanni Mpetshi Perricard, Flavio Cobolli.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Holger Rune, Ugo Humbert, Jack Draper e Hubert Hurkacz.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Daniil Medvedev, Casper Ruud, Novak Djokovic ed Andrey Rublev.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 9 gennaio 2024

Ore 03.00: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2025

PROGRAMMA SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube Australian Open TV e pagina Facebook Australian Open.