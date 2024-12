Quando gioca Musetti a Hong Kong: data, avversario, tv

Lorenzo Musetti farà il proprio esordio stagionale nella giornata di giovedì 2 gennaio, quando scenderà in campo per disputare l’ottavo di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista toscano ha infatti goduto di un bye sul cemento della località cinese ed è entrato di diritto tra i migliori otto della competizione. Il 22enne debutterà contro il canadese Gabriel Diallo, che al primo turno ha regolato lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 4-6, 7-6(4), 7-5.

Il 22enne, numero 17 del mondo, incrocerà il 23enne, numero 87 del ranking ATP. Il nordamericano si è imposto nell’unico precedente, andato in scena nel 2023 durante la fase a gironi della Coppa Davis, quando l’azzurro venne sconfitto per 7-5, 6-4 (storicamente in Coppa Davis fa fatica, come si è visto anche a Malaga). L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento a un avversario insidioso e che potrebbe creare importanti grattacapi.

In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il portoghese Borges e lo spagnolo Munar. Lorenzo Musetti punta a farsi strada in terra asiatica e a trovare il giusto smalto in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA LORENZO MUSETTI A HONG KONG

Giovedì 2 gennaio, l’orario verrà definito mercoledì 1° gennaio.

CHI AFFRONTA LORENZO MUSETTI A HONG KONG

Lorenzo Musetti debutterà agli ottavi di finale contro il canadese Gabriel Diallo.

PROGRAMMA LORENZO MUSETTI A HONG KONG: COME VEDERLO IN TV E STREAMING.

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.