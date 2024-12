Perché Arnaldi perde una posizione nel ranking ATP nonostante la vittoria: le proiezioni a Brisbane

Matteo Arnaldi ha sconfitto il padrone di casa australiano Alexei Popyrin nel primo turno dell’ATP 250 di Brisbane, in Australia: l’azzurro nella scorsa stagione aveva raggiunto i quarti di finale nel medesimo torneo oceanico, incamerando 50 punti, mentre con la vittoria odierna ne ha incassati 25.

Per questo motivo l’azzurro, che nell’aggiornamento di ieri del ranking ATP figurava al numero 37 del mondo con 1345 punti, al momento, nonostante la vittoria odierna, scivola al 38° posto, scendendo a quota 1320, con una perdita netta di 25 lunghezze.

Per tornare a quota 1345 e recuperare la 37ma piazza l’azzurro dovrà approdare ai quarti. Arnaldi solo andando ancora avanti guadagnerebbe terreno: il passaggio in semifinale varrebbe quota 1395, con sorpasso su Matteo Berrettini ed approdo al 34° posto.

Ogni ulteriore passo in avanti nel torneo equivarrebbe ad un nuovo guadagno in classifica: l’accesso in finale porterebbe Arnaldi a quota 1460, salendo al 33° posto virtuale, infine un successo nel torneo consentirebbe all’azzurro di portarsi a 1545, che al momento varrebbe il 32° posto, sorpassando Flavio Cobolli.

PROIEZIONI RANKING MATTEO ARNALDI

Ranking lunedì 30 dicembre 2024: 1345 punti, 37° posto.

Punti da scartare lunedì 6 gennaio 2025: 50 punti (ATP Brisbane 2024).

Punti da incamerare lunedì 6 gennaio 2025: 25 punti (ATP Brisbane 2025).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1320 punti, 38° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1345 punti, 37° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1395 punti, 34° posto virtuale (sorpasso su Matteo Berrettini).

Ranking in caso di passaggio in finale: 1460 punti, 33° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 1545 punti, 32° posto virtuale (possibile sorpasso su Flavio Cobolli).