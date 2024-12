Pattinaggio di figura, Tali-Lafornara e Napolitano-Comi trionfano nella categoria Junior agli Italiani 2024

Arrivano i primi responsi dal ghiaccio dell’Acinque Ice Arena di Varese, impianto sportivo che ospita questo fine settimana i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio di figura. Il secondo giorno di competizioni si è infatti aperto con gli unici due segmenti Junior dedicati alla danza e alle coppie, con tutti gli atleti impegnati nel programma libero.

Inutile dire che, nella danza, a conquistare il titolo tricolore sono stati Noemi Tali-Noah Lafornara che, in totale scioltezza, hanno consolidato la leadership già abbondantemente ottenuta nello short, chiudendo i conti con il punteggio di 108.98 (59.08, 49.90) per 183.55. Archiviano la pratica dunque gli azzurri, reduci dal periodo d’oro culminato con il trionfo alle Finali Grand Prix di Grenoble, in attesa di disputare i Campionati Mondiali di categoria, pianificati in Ungheria.

Secondo posto poi per Laura Finelli-Massimiliano Bucciarelli, abili a guadagnare 87.77 (46.27, 41.50) per 151.07precedendo Vittoria Petracchi-Daniel Basile, sul gradino più basso del podio con 87.76 (47.46, 40.30) per 145.03.

Cambia invece rispetto al corto la classifica nelle coppie d’artistico, complice la vittoria in volata di Irina Napolitano-Edoardo Comi. Gli atleti, secondi nel segmento breve, grazie ad un free positivo si sono attestati a quota 92.03 (43.98, 48.05) per 139.93, sorpassando Polina Polman-Gabriel Renoldi, secondi con 88.23 (43.72, 44.51) per 137.57. Decisamente più staccati Elisabetta Profaizer-Matteo Libasse Mandelli, terzi con 66.35 (31.21, 35.14) per 103.25.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO