Pattinaggio artistico: una magica Anna Pezzetta conquista il titolo agli Italiani 2024. Seconda Gutmann

La prima volta non si scorda mai. E potrebbe anche essere una svolta importante. Anna Pezzetta ha conquistato il primo titolo Nazionale della carriera nella massima categoria. Una grande impresa compiuta sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena di Varese, impianto sportivo che ospita questo fine settimana la rassegna tricolore di pattinaggio artistico.

Si tratta di una notizia importantissima per tutto il movimento azzurro. La pattinatrice altoatesina, seconda dopo lo short, si è resa artefice di un free program clamoroso, in cui è riuscita a mettere tutto il suo talento cristallino finalmente al servizio di un segmento lungo scevro di sbavature e contraddistinto da una grande qualità di esecuzione, con pochi eguali in campo europeo.

L’allieva di Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko ha snocciolato senza patemi la bellezza di sette tripli e due doppi axel, guadagnando punti preziosi con difficoltà di alto profilo. Basti pensare all’incredibile elevazione del triplo lutz, per l’occasione proposto anche in sequenza con il doppio axel, del triplo flip e di altri salti come il triplo salchow, il triplo loop e il doppio axel combinato con il triplo toelooop. Raccogliendo il massimo del livello in due trottole su tre Pezzetta ha quindi raggiunto l’elevato score di 134.46 (73.45, 61.01) arrivando fino a quota 194.83 nel totale.

Qualche errore per la detentrice del titolo Lara Naki Gutmann che, nonostante le imprecisioni, ha dimostrato grande carattere tenendo botta dopo un inizio traballante, viziato soprattutto da una caduta nel triplo flip. Un passaggio a vuoto ben gestito, ed è una bellissima notizia, dalla pattinatrice di Gabriele Minchio, fermatasi a quota 117.63 (57.21, 61.42) per 180.92.

Applausi a scena aperta poi per Marina Piredda, terza in rimonta dopo un free da 113.25 (55.05, 58.20) per 169.88, due punti in più della bravissima padrona di casa Ginevra Negrello, quarta con 109.67 (50.00, 59.67) per 167.87.