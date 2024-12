Pattinaggio artistico, Daniel Grassl cambia il programma corto per le Finali del Grand Prix: novità sulle note di Lentini

Ci sarà un’importante novità per l’Italia alle Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, in scena a Grenoble da giovedì 4 a domenica 8 dicembre. Daniel Grassl, in gara nella categoria individuale maschile, si presenterà infatti sul ghiaccio francese con un nuovo programma corto. La notizia è stata ufficializzata nella mattina di oggi.

Nello specifico l’altoatesino stanziato all’Ice Club di Torino, che ha guadagnato l’accesso all’ultimo atto grazie al secondo posto dell’NHK Trophy e il terzo del Finlandia Trophy, proporrà uno short program sulle musiche di “Human”, composte da Stefano Lentini e Tom Baxter. La coreografia, così come quella dell’acclamato libero incentrato sulla storia di “Billy Elliot“, è stata creata da Edoardo De Bernardis, allenatore che segue l’atleta insieme a Luca Mantovani.

Le note di Lentini, noto per aver firmato colonne sonore di alto rilievo (tra cui spicca quella della serie tv “Mare fuori”), sostituiscono quindi quelle del vecchio corto, interpretato sul “Nocturne n.20 di Chopin” in omaggio al genio surrealista René Magritte.

Grassl affronterà la sua terza finale della carriera dopo quella in campo Junior del 2019 e quella del 2022 (entrambe disputate a Torino). L’azzurro sfiderà gli avversari più competitivi del momento, tutti connotati da caratteristiche diverse: sarà presente infatti Ilia Malinin (Stati Uniti), celebre per la sua facilità di esecuzione di tutti i quadrupli axel compreso, Yuma “Piuma” Kagiyama (Giappone), bravo a combinare tecnica e qualità nelle components, Shun Sato (Giappone), talento che sta trovando continuità realizzata Kevin Aymoz (Francia), apprezzato per le doti interpretative, e Mikhail Shaidorov (Kazakistan), a caccia di conferme dopo la bella prestazione alla Cup Of China e chiamato in causa per sostituire l’infortunato padrone di casa Adam Siao Him Fa.