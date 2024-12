Pattinaggio artistico: Conti-Macii si impongono nello short delle coppie agli italiani. Secondi Ghilardi-Ambrosini

Gerarchie rispettate nello short program delle coppie, segmento conclusivo della seconda giornata di competizioni dei Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento a Varese, precisamente presso l’Acinque Ice Arena. Dopo una performance scevra di sbavature a imporsi sono stati infatti Sara Conti-Niccolò Macii, i quali hanno regolato di sei punti i diretti avversari Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Buona prova per gli azzurri seguiti da Barbara Luoni, capaci di raccogliere un grado di esecuzione positivo in tutti e sette gli elementi presentati, in cui hanno ricevuto il massimo del livello in quasi tutti quelli a chiamata, fatta eccezione per la spirale, di livello 3. Ottimo in tal senso il triplo twist, così come il triplo rittberger lanciato e il piatto forte della casa, il triplo salchow in parallelo.

Ben figurando anche nel sollevamento del gruppo quattro Sara e Niccolò si sono quindi attestati in zona 76.11 (41.13, 34.98), tenendo a debita distanza i diretti avversari Ghilardi-Ambrosini, anche loro protagonisti di un corto libero da errori in cui hanno realizzato, tra gli altri, un twist di livello 4, un triplo lutz lanciato e un doppio axel side by side fermandosi a 70.31 (38.19, 32.12).

Più lontani come normale che sia il terzo binomio in lizza, quello composto da Irma Caldara-Riccardo Maglio che, riducendo al minimo le imprecisioni, ha sfiorato quota 60 guadagnando 59.93 (33.40, 26.53). Il libero si disputerà domani, sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 19:00.