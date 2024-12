Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: risultati e classifica dell’undicesima giornata. Pro Recco appaiata all’AN Brescia

Prosegue l’undicesima giornata della regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile. In scena oggi tre incontri, che seguono i tre anticipi che ci sono stati nei giorni scorsi, infine lunedì 23 dicembre si terrà l’ultimo match, Training Academy Olympic Roma-RN Florentia, che chiuderà questa prima parte di stagione, lasciando poi spazio alla pausa natalizia.

Oggi l’attesa era tutta per la Pro Recco, che non ha sbagliato in casa con la Roma Vis Nova, pur soffrendo, e raggiungendo così in vetta a pieni punti l’AN Brescia. A valanga, invece, la RN Savona. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

UNDICESIMA GIORNATA

Mercoledì 11 dicembre

De Akker Team-AN Brescia 9-15

Martedì 17 dicembre

Pallanuoto Trieste-Telimar 14-4

Venerdì 20 dicembre

Circolo Nautico Posillipo-Iren Genova Quinto 10-7

Sabato 21 dicembre

Nuoto Catania-CC Ortigia 1928 8-13

RN Savona-Onda Forte 26-9

Pro Recco Waterpolo-Roma Vis Nova 12-8

Lunedì 23 dicembre

17.30 Training Academy Olympic Roma-RN Florentia

CLASSIFICA

AN BRESCIA 33

PRO RECCO WATERPOLO 33

RN SAVONA 30

DE AKKER TEAM 18

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

PALLANUOTO TRIESTE 16

C.C. ORTIGIA 1928 15

CN POSILLIPO 15

TELIMAR 14

R.N. FLORENTIA 11

IREN GENOVA QUINTO 10

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1