Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Sara Centanni decisiva nel big match tra SIS ed Orizzonte

L’ottava giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile ha visto la vittoria della SIS Roma nello scontro diretto contro l’Orizzonte Catania, con le etnee agganciate dal Rapallo, vittorioso a Cosenza, mentre il Trieste, che ha una partita da recuperare, ha regolato l’Ancona, infine il Padova centra la vittoria sulla Lazio ed il Bogliasco passa di misura in casa della Brizz.

LE MIGLIORI ITALIANE DELL’8A GIORNATA DI SERIE A1

Sara Centanni (SIS Roma): la centrovasca classe 1995 decide il big match tra le capitoline e l’Orizzonte Catania con una doppietta nell’ultimo minuto di gioco che ribalta le sorti dell’incontro e consegna la vittoria per 12-11 alle giallorosse, sotto di due reti ad inizio ultimo quarto.

Eleonora Bianco (Bogliasco): l’attaccante classe 2006, ex Locatelli Genova, ad appena 18 anni si prende la responsabilità di tirare il rigore che risulta decisivo nella sfida salvezza in casa della Brizz Nuoto, regalando il +3 alle liguri a metà ultimo quarto, gap che le acesi non riusciranno a colmare nl finale.

Roberta Bianconi (Rapallo): tripletta della veterana azzurra nella vittoria esterna delle liguri a Cosenza che vale l’aggancio all’Orizzonte Catania al secondo posto della classifica. Le ambizioni del Rapallo in campionato, affrancato da impegni europei, passano dalle prestazioni della classe 1989.

Vittoria Santoro (Cosenza): il difensore classe 2003 proveniente dall’Orizzonte mette in mostra tutta la propria classe grazie alla tripletta nell’importantissima vittoria in casa del Bogliasco che permette alle calabresi di confermare il quinto posto e portarsi a +6 sulla zona play-out.

Giulia Delli Guanti (Plebiscito): continua la risalita in classifica delle patavine e la copertina, nella vittoria per 14-3 sulla Brizz Nuoto, è tutta per la centrovasca classe 2005 nata a Padova, che sigla due reti nella vittoria sulle acesi ed andrà tenuta d’occhio per l’immediato futuro.