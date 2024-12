Pallamano: Ungheria-Norvegia e Francia-Danimarca le semifinali degli Europei femminili

Gli Europei Femminili 2024 di pallamano hanno definito il quadro delle squadre semifinaliste in questa rassegna continentale che sta appassionando sempre di più i tifosi della disciplina.

Nelle partite giocate a Vienna quest’oggi – mercoledì 11 dicembre – i risultati maturati hanno visto la Germania battere largamente per 35-16 la Slovenia, la Danimarca regolare 30-26 i Paesi Bassi e la Norvegia travolgere 40-24 la Svizzera.

Le semifinali, che riguardano le prime due classificate di questo Main Round, che si è sviluppato con il Gruppo I e il Gruppo II, saranno così da disputarsi: Ungheria-Norvegia, in programma il 13 dicembre alle ore 17.45, e Francia-Danimarca, in agenda sempre il 13 dicembre alle ore 20.30; mentre la finale per il 5-6° posto sarà fra Svezia e Paesi Bassi (13 dicembre h 15.00).

Il match per l’oro vedrà ancora sfidarsi, così come successo a Parigi 2024, Francia e Norvegia, con le scandinave poi in grado di imporsi, oppure almeno una fra Ungheria e Danimarca riuscirà a sovvertire il pronostico? La risposta sul campo fra 48 ore.