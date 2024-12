Pallamano, la Norvegia batte la Danimarca agli Europei Femminili 2024. Francia e Svezia ok

Gli Europei Femminili 2024 di pallamano continuano a regalare match, emozioni e gol a grappoli alle appassionate e agli appassionati della disciplina. Ecco come sono andate le cose in questo giovedì 5 dicembre 2024, nelle gare valide per la seconda giornata del main round.

Gruppo I

Il programma è stato aperto dalla vittoria della Svezia per 33-25 sulla Polonia, mentre nel pomeriggio è stata la Francia ad avere la meglio sulla Romania con un 30-25 che ha mostrato comunque tutta la tenacità delle romene, al cospetto delle transalpine. In serata pesante successo dell’Ungheria, per 26-20, sul Montenegro.

Classifica: Francia 4, Ungheria 4, Svezia 2, Montenegro 2, Romania 0, Polonia 0

Gruppo II

Nessun problema per la Germania, che piega 36-27 la Svizzera. Più contenuta invece l’affermazione dei Paesi Bassi sulla Slovenia, superata 26-22. Il big match di serata se lo prendono le campionesse olimpiche della Norvegia, che battono 27-24 la Danimarca (bronzo olimpico a Parigi 2024, ndr): norvegesi trascinate dai 10 gol, 5 a testa, della coppia Reistad-Breistø.

Classifica: Paesi Bassi 4, Norvegia 4, Danimarca 2, Germania 2, Slovenia 0, Svizzera 0

Domani il programma prevede: Svezia-Romania (Gruppo I, ore 15.30), Francia-Montenegro (Gruppo I, ore 18.00), Ungheria-Polonia (Gruppo I, ore 20.30).