Pallamano: l’Italia inizia il suo percorso verso i Mondiali 2025. Test amichevoli contro il Kuwait

La nazionale italiana di pallamano vede sempre più vicino l’inizio del Mondiale 2025, un evento storico visto che gli azzurri torneranno a essere protagonisti del torneo iridato 28 anni dopo l’ultima volta.

Dopo lo stop per il campionato, previsto sabato 14 dicembre con la disputa della seconda giornata del girone di ritorno della Serie A Gold 2024-2025, la formazione allenata dal dt Riccardo Trillini si ritroverà a Roma dal 15 dicembre per iniziare la marcia d’avvicinamento alla rassegna globale.

Insieme allo staff tecnico saranno 18 i giocatori a radunarsi, in un elenco che non comprenderà almeno all’inizio gli elementi del gruppo che militano in formazioni estere rispetto a quelle italiane.

Poi l’inizio delle prime partite: trasferimento a Nova Gorica il 19 dicembre e doppio test amichevole contro il Kuwait il 20 e il 22 dicembre, una delle formazioni che a sua volta parteciperà ai Mondiali. Di seguito l’elenco dei convocati, che comprende anche Christian Manojlovic, Marco Zanon, Simone Giambartolomei e Naveesha Yatawarage. e tutte le info alle successive tappe del percorso di preparazione degli azzurri ai Mondiali di pallamano 2025.

PORTIERI: Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Davide Pugliese (AD\TD – 2001 – Junior Fasano)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Christian Manojlovic (CE – 2005 – Timisoara\ROU), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano), Simone Giambartolomei (CE\TD – 2006 – Campus Italia\Camerano), Naveesha Yatawarage (TD – 2006 – Campus Italia\Aretusa)

PIVOT: Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Brian Lega (preparatore)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio

IL PERCORSO DI PREPARAZIONE

Una volta archiviate le due partite contro il Kuwait, nel periodo 26-29 dicembre l’Italia sarà a Poreč, in Croazia, per un’amichevole contro la selezione croata nel pomeriggio del 29 dicembre (h 17:30). Il 2025 si aprirà il 2 gennaio con la partecipazione alla Yellow Cup di Winterthur: previste tre amichevoli contro Svizzera, Kosovo e Olanda fra 3 e 5 gennaio. A seguire trasferimento in Germania per l’ultima settimana prima di raggiungere Herning.