Pallamano femminile, Europei 2024: poche sorprese nell’ultimo giorno del ‘Preliminary round’

Cala il sipario sulla prima parte degli Europei 2024 di pallamano femminile, torneo che si sta svolgendo tra Ungheria, Austria e Svizzera. Poche sorprese nella giornata conclusiva del Preliminary round, segmento che precederà il Main Round che scatterà il 5 dicembre.

Nel Gruppo F avanzano Germania ed Olanda dopo aver primeggiato con forza nei confronti di Islanda ed Ucraina. Le tedesche, sconfitte dalle olandesi domenica, svettano per 19-30 all’Olympiahalle di Innsbruck precedendo di qualche ora la terza gioia in tre partite per le olandesi (23-46).

La Svizzera non delude, invece, davanti al proprio pubblico e passa il turno in quel di Basilea presso il St. Jakobshalle. Le elvetiche hanno regolato per 22-26 la Croazia nel Girone D che è stato dominato come da copione dalla Danimarca, al top anche quest’oggi contro le Isole Faroe (24-33).

Romania e Montenegro escono vincenti, infine, dal Girone B che si è disputato interamente alla ‘Főnix Aréna’ di Debrecen in Ungheria. L’ultimo match per le due realtà citate è andato nel migliore dei modi, rispettivamente contro Serbia (25-27) e Repubblica Ceca (21-28).

Piccola pausa nella giornata di domani degli Europei 2024 di pallamano che continueranno giovedì con ben sei incontri previsti in successione. Sarà la prima delle quattro fasi del Main Round, decisivo per la composizione del tabellone delle semifinali.

I risultati di oggi (martedì 3 dicembre)

Gruppo F

Ucraina – Olanda 23-43

Islanda – Germania 19-30

Gruppo D

Isole Faroe – Danimarca 24-33

Croazia – Svizzera 22-26

Gruppo B

Serbia – Romania 25-27

Repubblica Ceca – Montenegro 21-28