Nuoto, Sofia Morini in finale dei 200 sl ai Mondiali di nuoto in vasca corta, D’Innocenzo prima eliminata

Ci sarà solo Sofia Morini nella finale dei 200 stile libero del pomeriggio ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. L’ultima giornata di gare si chiude con un duello nazionale per un posto per la singolar tenzone delle medaglie: Giulia D’Innocenzo e Sofia Morini erano impegnate nell’ultima batteria della giornata, con entrambe con buone chance per potersi giocare un posto tra le migliori otto.

Gara coraggiosa di D’Innocenzo, che scatta molto bene nei primi metri tanto da essere prima dopo la prima vasca. Alla lunga però perde slancio, con la sua azione che rallenta progressivamente. Morini invece è più costante, andando senza strappi; con Slobhan Haughey e Mary-Sophie Harvey che prendono il sopravvento, la sfida per l’ultimo posto di qualificazione è proprio tra le due azzurre.

E alla lunga vince la costanza. Sofia Morini tocca per terza in 1’54”29, D’Innocenzo le arriva dietro per soli dodici centesimi e alla fine è la prima delle escluse dalla finale; c’è la soddisfazione di andare vicino al proprio personale, ma non basta per averle entrambe in finale.

Miglior crono èper la statunitense Claire Weinstein, che firma anche il record giovanile in 1’52”51 avanti ad Harvey e a Lani Pallister. Morini proverà a togliersi soddisfazioni nella finale delle 18.26 di oggi.