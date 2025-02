Nuoto, buona Italia nell’Euro Meet 2025: Sofia Morini in evidenza, Martinenghi torna a competere con squalifica nei 100 rana

Dal 31 gennaio al 2 febbraio è andato in scena in Lussemburgo l’Euro Meet 2025, appuntamento classico d’apertura per il nuoto internazionale in vasca lunga. Tanti gli azzurri impegnati in questo meeting, per sondare la condizione in vista di quel che sarà, pensando specialmente all’evento principale dell’annata: i Mondiali a Singapore della prossima estate.

Nel day-1 si sono distinti Chiara Tarantino e Simone Stefanì nella piscina dell’Aquatic Center of d’Coque. Entrambi i nostri portacolori hanno gareggiato nei 50 farfalla. Tarantino è scesa per la seconda volta in carriera sotto i 27″, stampando sulla piastra 26″95, e ha concluso al quarto posto nella prova vinta dalla francese Béryl Gastaldello in 26″50. Quinto, invece, Stefanì in 24″17 in una gara in cui l’olandese Thomas Verhoeven si è dimostrato nettamente superiore alla concorrenza, unico ad abbattere la barriera dei 24″ (23″25).

Nel secondo giorno di gare, Sofia Morini ha messo a frutto l’ottimo lavoro che sta svolgendo a Verona sotto la gestione di Alberto Burlina. La 22enne emiliana ha prevalso nei 200 sl con il crono di 1’59″25, precedendo la canadese Leah Tigert in 2’00″78 e la transalpina Maeline Bessard in 2’01″14. Settima Tarantino, compagna di allenamenti di Morini, in 2’03″02.

Un day-2 atteso per il rientro alle gare del campione olimpico dei 100 rana, Nicolò Martinenghi. Tete ha dato il via a partire da questo 2025 al nuovo sodalizio tecnico con Matteo Giunta e per il 25enne lombardo è arrivato un terzo posto nei 50 rana in 27″59, preceduto dall’altro azzurro Simone Cerasuolo (27″56) e dal tedesco Melvin Imoudu in 27″31. Secondo Leonardo Deplano nei 50 stile libero col crono di 22″13. Unica vasca in cui a prevalere è stato l’ucraino Vladyslav Bukhov in 21″97.

Nella giornata di chiusura i 100 rana maschili hanno sorriso a Imoudu, a segno in 1’00″19, mettendosi alle spalle Alessandro Pinzuti (1’00″81) e Cerasuolo (1’01″23). Squalificato Martinenghi per gambata irregolare, dopo che si era qualificato col secondo tempo all’atto conclusivo (1’01″49). Nella medesima specialità al femminile, c’è stato il terzo posto di Arianna Castiglioni (1’08″04).

Morini, nello stile libero, ha dato seguito a quanto di buono messo in mostra, concludendo al secondo posto nei 100 stile libero in 54″56, alle spalle di Gastaldello (53″92) e davanti a Tarantino (54″94). Nella medesima prova al maschile, Deplano si è classificato terzo posto in 49″73, nella gara in cui è stato l’olandese Sean Niewold (49″13) a fare la voce grossa.